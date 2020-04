Basic-Fit snijdt na omzetgroei in kosten

Ook regelde het bedrijf een extra lening om zo de periode door te komen. De vooruitzichten over dit jaar trok Basic-Fit in.

In de eerste drie maanden steeg de omzet van Basic-Fit met 15 procent op jaarbasis tot 137,5 miljoen euro. De uitbater van sportscholen wist zijn klantenbestand met 100.000 te laten groeien tot 2,3 miljoen en opende ook nog 44 nieuwe fitnessclubs. Daarvan heeft het bedrijf er nu 828.

Salaris leiding gehalveerd

Die clubs zijn door de de crisis allemaal dicht. De klanten van Basic-Fit kozen in meerderheid ervoor om hun lidmaatschapsgeld gewoon te betalen in maart en april. Zo'n driekwart deed dat. Daarvoor worden de klanten gecompenseerd. Basic-Fit bracht de operationele kosten verder met zo'n twee derde terug en staakte investeringen voor uitbreiding en onderhoud. Mede daardoor kon al het personeel in dienst worden gehouden. De leiding besloot zijn salaris te halveren terwijl de clubs gesloten zijn.

Er gaat nu maandelijks zo'n 15 miljoen euro uit bij Basic-Fit. Het bedrijf heeft zo'n 75 miljoen euro beschikbaar en heeft een akkoord over een extra lening van 60 miljoen euro waarvoor Nederland garant staat. Daarmee denkt het bedrijf nog genoeg financiële middelen te hebben om de coronacrisis door te komen.

Door de grote onzekerheid over de duur van de coronamaatregelen, trekt Basic-Fit zijn verwachtingen voor dit jaar in. Het bedrijf wijst er wel op dat sporten gezond is en mensen kan helpen om de coronamaatregelen beter te verteren. Basic-Fit ziet dat het gebruik van zijn app met virtuele lessen flink is toegenomen. Het aantal virtuele lessen dat gevolgd werd ligt nu zeven keer hoger dan begin dit jaar.