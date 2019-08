Obligatie Mattel gestopt na melding misstanden

De nieuwe lening was bedoeld om een andere obligatielening die in oktober 2020 afloopt af te lossen. Mattel heeft aangegeven die obligatielening hoe dan ook te zullen herfinancieren voor die termijn om is.

Beleggers waren niet te spreken over de stap van Mattel en het gebrek aan uitleg. In de zogeheten nabeurshandel ging het aandeel van de maker van onder meer Barbie-poppen en Hot Wheels-autootjes fors onderuit.