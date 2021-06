Consumptie trekt hard aan met versoepeling lockdown: recordgroei van ruim 9%

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd de enorme groei vooral veroorzaakt doordat de consumptie in de vergelijkbare maand vorig jaar juist op een zeer laag niveau lag vanwege de eerste lockdown. Daarnaast werden op 28 april de terrassen geopend en was het vanaf die datum ook mogelijk om zonder afspraak te winkelen. Ook was het gasverbruik in april veel hoger dan een jaar eerder doordat het veel kouder was.

Consumenten hebben volgens het statistiekbureau 9,4 procent meer besteed dan in april 2020. Een maand eerder kromp de consumptie nog met 0,4 procent. Maar de consumptie kwam niet boven het niveau van voor de pandemie. In april 2021 besteedden consumenten nog 9,2 procent minder dan in april 2019.

Hogere gasverbruik

Aan zaken als gas, elektriciteit en brandstof werd bijna een vijfde meer besteed dan een jaar eerder. Het hogere gasverbruik heeft dit cijfer flink opgedreven. Daarnaast werd er meer benzine en diesel voor de auto getankt.

Verder werd er ruim 17 procent meer gespendeerd aan duurzame goederen. Het gaat vooral om bijvoorbeeld kleding, schoenen en auto’s. Aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, werd ook meer geld uitgegeven. Met een plus van 6,7 procent constateerde het CBS in deze categorie de eerste groei van de consumptie na februari 2020.

Drie weken geleden meldde het statistiekbureau al dat winkels in april hun omzetten met gemiddeld 9,6 procent hadden opgevoerd. Zowel de omzet van de non-foodsector als die van de foodsector groeide, evenals de onlineverkopen.

