Thuiswerktoeslag voor werknemers VGZ

„VGZ komt de werknemers op een creatieve manier tegemoet in deze lastige tijd. Het mooie is dat er óók aan de uitzendkrachten is gedacht. Voor hen geldt dezelfde regeling”, zegt onderhandelaar Robert Wonnink van CNV Vakmensen.

De werknemers (circa 1800 in vaste dienst en 250 uitzendkrachten) werken vanwege het coronavirus al een aantal weken merendeels noodgedwongen vanuit huis en maken dus ook geen reiskosten. VGZ zet nu, in overleg met de vakbonden, de reiskostenvergoeding in voor een tijdelijke thuiswerk-toeslag, ter compensatie van extra kosten die werknemers maken nu ze thuiswerken.

Vakbondsman Wonnink vindt dat VGZ er positief uitspringt vergeleken met andere werkgevers. „ Helaas maken we het vaak anders mee. Veel werkgevers zijn er in deze crisistijd al bij voorbaat op uit om nu snel besparingen te pakken en allerlei offers van werknemers te vragen.”