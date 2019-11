IndiGo koopt in één klap 300 toestellen Airbus

Het gaat om een van de grootste deals voor Airbus ooit. De Europese vliegtuigbouwer deelt daarmee een tik uit aan de Amerikaanse concurrent Boeing. Die kampt nog altijd met de nasleep van twee ongelukken met een Boeing 737 MAX, waardoor toestellen uit die serie wereldwijd aan de grond staan. De 737 MAX was het bestverkopende toestel voor Boeing.

IndiGo bevestigde de deal dinsdagmiddag. Met de bestelling verstevigt de prijsvechter zijn positie in die Indiase markt, waar het momenteel al marktleider is. Ook heeft IndiGo grootste plannen buiten eigen land. Zo wil het aansluitingen aanbieden met wereldsteden als Londen. Maatschappijen uit andere landen zijn terughoudend met expansie in India vanwege de hoge accijnzen. Daardoor is kerosine er erg duur.