Disney+ krijgt goedkoper abonnement waar ook reclame bij zit

Het is de bedoeling dat dit goedkopere abonnement voor het einde van dit jaar in de Verenigde Staten beschikbaar is. De internationale uitrol volgt dan in 2023.

Disney+ won vorig jaar al flink aan populariteit, hoewel de prijzen voor abonnees in onder meer thuismarkt VS toen flink omhoog gingen. De dienst telde na het slotkwartaal in totaal 129,8 miljoen abonnees. Maar de ambities van Disney liggen veel hoger. Met behulp van de nieuwe abonnementsvorm mikt het Amerikaanse bedrijf op 230 miljoen tot 260 miljoen abonnees in 2024.

De concurrentie tussen streamingdiensten is de laatste jaren flink toegenomen. Waar Netflix in veel landen aanvankelijk bijna een monopoliepositie had, moet de markt nu gedeeld worden door verschillende partijen. Naast Disney+ zijn er bijvoorbeeld ook Amazon Prime Video en Apple TV+. Die proberen zich van elkaar te onderscheiden in aanbod en prijsstelling. Ook Netflix kent al goedkopere en duurdere abonnementsvormen, maar bij geen van de varianten van Netflix worden kijkers met reclame opgescheept.