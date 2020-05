Hunter Douglas waarschuwt voor impact corona

„De coronacrisis heeft geleid tot ongekende verstoring en achteruitgang in de meeste economieën, welke pas tegen het eind van maart aanzienlijke invloed had op de omzet”, aldus de onderneming in een handelsbericht. Hunter Douglas merkt wel op dat het een sterke positie heeft, vanwege onder meer zijn merken, producten, distributie en financiën.

Hunter Douglas zag de omzet in het eerste kwartaal met 2,5 procent afnemen tot 802,2 miljoen euro. Het volume daalde in alle geografische gebieden, behalve in Noord-Amerika waar de omzet hoger was. Daarbij vertegenwoordigde Noord-Amerika 53 procent van de omzet, Europa 38 procent, Azië 2 procent, Latijns-Amerika 4 procent en Australië 3 procent.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg steeg met meer dan 10 procent tot 88,1 miljoen euro. Onder de streep resteerde 38,6 miljoen euro. De operationele kasstroom was 5,2 miljoen euro negatief.