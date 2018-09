Column: ‘En anders gewoon uithuilen in ‘t café’

Al bij binnenkomst wist ik weer waarom ik niet van casino’s houd. Te veel poeha, te veel regeltjes, te veel testosteron. Maar vooral: te veel verlies. Ik ben nog nooit met winst een casino uitgelopen. Mijn vriend verloor in een half uur tijd 250 euro. Ik gaf hem nog eens 50 euro en ook dat was in tien minuten weg. Gedesillusioneerd en met de ziel onder onze arm vertrokken we richting de eerste de beste kroeg. Dé remedie tegen elk verdriet.

Ik speel niet graag met geld. Mijn spaargeld stond dan ook altijd ‘veilig’ op mijn spaarrekening, van beleggen moest ik niets hebben. Waarom ik twee maanden geleden dan toch besloot in cryptomunten te investeren? De succesverhalen om mij heen. Collega’s, vrienden, familie: iedereen boekte opeens dikke winsten met cryptomunten. Ik deed wat onderzoek, sprak met een expert en besloot 500 euro in ethereum en litecoin te stoppen. Een bedrag waar de echte fanatiekelingen natuurlijk om lachen, maar voor mij was het een bedrag dat ik niet direct zou missen, mocht ik het in één klap kwijtraken. Want dat had ik wel geleerd, de kans op een bubbel is groot.

Na één dag waren mijn crypto’s dan ook al 50 euro minder waard. Ik zag de bui alweer hangen, checkte ongeveer elke tien minuten de koersen. Maar langzamerhand werd mijn verlies winst en voor ik het wist, was mijn inzet verdubbeld. Zo makkelijk had ik nog nooit geld verdiend! De waarschuwingen voor die bubbel bleven echter in mijn hoofd zitten. Ik besloot mijn inleg terug te storten en speculeer nu alleen met mijn 500 euro winst. Overigens is het nu allemaal alweer minder waard, maar ik geloof in de lange termijn en probeer niet meer honderd keer per dag de koersen te checken. De kans bestaat dat ik dit geld weer kwijtraak. Maar ook dan is er wel een Amsterdamse kroeg waar ik terecht kan voor een schouder om op te huilen.

Matthijs Rijlaarsdam, startende cryptobelegger