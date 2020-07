Aandeel Tesla schiet omhoog na forse productiestijging

Voor de Model S betekende dat een toename van 14 procent, van 6326 naar 10.600 auto’s. De Model Y kende een toename van 4 procent, van 75.946 tot 80.050 wagens. In het eerste kwartaal werden nog 88.400 modellen geleverd, meldt Bloomberg.

Bekijk ook: Tesla haalt Toyota in als waardevolste automerk

Door de coronacrisis was de fabriek in het Amerikaanse Fremont het grootste gedeelte van het eerste kwartaal dicht. Ook konden veel Tesla’s nog niet verscheept worden, bijvoorbeeld vanuit China. Die achterstand heeft de automaker inmiddels weten in te halen door de productie in de fabriek bij Shanghai te vergroten. De productie is weer op hetzelfde niveau als voor de crisis, maakte de automaker bekend.

’Behoudend’

Tesla zelf omschrijft het aantal geleverde modellen als ’enigszins behoudend’, omdat alleen de modellen die daadwerkelijk bij klanten zijn afgeleverd zijn meegeteld. De definitieve cijfers kunnen een half procent hoger uitvallen, denkt de automaker.

Het bedrijf van Elon Musk laat verder weten dat de levering van auto’s niet bepalend is voor de kwartaalresultaten. Die zullen afhangen van andere factoren, zoals verkoopkosten, effecten van wisselkoersen en het leasen van voertuigen.

Het aandeel Tesla ging 8,9% omhoog, tot $1217 per stuk.Analist Dan Ives van Wedbush stelt dat vooral de groeiende Aziatische markt Tesla nog voldoende waarde biedt de komende kwartalen. De analist, die tot nu toe een ’neutraal’ advies had voor de autobouwer, schroefde de koersdoelverwachting verder omhoog naar $2000.