China onttroont ArcelorMittal als grootste staalmaker

Het aandeel ArcelorMittal zit in menig Nederlandse beleggingsportefeuille.

De staalleverancier, zelf het product van een fusie tussen Arcelor en Mittal, was sinds twintig jaar marktleider met vorig jaar 97,3 miljoen staal.

Vorig jaar groeide het in 1978 opgerichte Baowu, met zijn kern in Shanghai, al in volume na de overname in september van de Magang Group, destijds nummer negen onder de Chinese staalmakers.

Volgens Chinese bronnen produceerde Baowu voor de uitbraak van het coronavirus 41% meer op jaarbasis, tot vorig jaar 95,2 miljoen ton staal bij $79,9 miljard omzet. Inmiddels is Baowu de marktleider Arcelor in staalleveringen ruim voorbij, zo luidt de claim die Peking sinds vorig jaar neerlegde maar nog niet werd bevestigd.

De staalmarkt heeft het zwaar. Aziatische producenten wordt verweten sterk onder kostprijs te werken om marktaandeel weg te halen van Amerikaanse en Europese spelers.

Chinese overmacht

Het Chinese Baowu zelf is ook weer een product van fusies en overnames: Baos Steel Group en de Wuhan Iron & Steel Group gingen in 2016 samen.

Volgens data van de staalbrancheclub World Steel Association in Brussel wordt de top 10 van producenten gedomineerd door Aziatische, en vooral Chinese, ondernemingen. Vorig jaar stond het Indiase Tata Steel, met een productielijn in de IJmuiden-regio, op de negende plaats.

ArcelorMittal had groter kunnen zijn: in 2011 heeft topman Lakshmi Mittal de roestvrijstaaldivisie Aparam als apart onderdeel naar de beurs gebracht.