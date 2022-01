Koopkrachtplus nieuw kabinet in rook op door inflatie

Dat blijkt uit de doorrekening van het akkoord door het Centraal Planbureau (CPB), dat er deze keer pas na de presentatie is. De coalitiepartijen hadden in hun plan zelf een koopkrachtberekening gemaakt, op basis van de oude cijfers van het CPB: daarin zou een huishouden er de komende jaren door de bank genomen in totaal 2 procent op vooruitgaan.

Maar daarin was nog geen rekening gehouden met de inflatie, die de laatste maanden de pan uit rijst. Het CPB heeft zijn eigen verwachtingen van de prijsstijgingen voor 2022 en 2023 nu flink omhoog bijgesteld. En dat laat zich voelen in de portemonnee. Volgens de rekenmeesters brengt het akkoord nu geen plus meer, maar poetst het enkel een koopkrachtmin terug naar de nullijn.

Bij gepensioneerden, waarvan de AOW in het akkoord in tegenstelling tot de bijstand niet mee zal stijgen met het verhoogde minimumloon, zit de echte pijn. Onderaan de streep blijft er voor hen een min van 0,4 procent over. Om de senioren tegemoet te komen, willen de partijen de ouderenkorting verhogen. Maar voor de ouderen met de laagste inkomens biedt dat geen soelaas. Zij kunnen de korting niet ’verzilveren’: zij betalen zo weinig belasting, dat ze een hogere korting daar niet meer van af kunnen trekken.

Tegenover de karige koopkrachtcijfers staan wel een stimulans voor de economie en een lagere werkloosheid door de kabinetsplannen. De economie gaat naar verwachting jaarlijks met 2,4 procent groeien, in plaats van de berekende 2 procent zonder het nieuwe beleid. En de werkloosheid komt in 2025 uit op 3,3 procent, in plaats van 4,1 procent. Daardoor, en door de verhoging van het minimumloon, stijgen de cao-lonen ook 0,4 procentpunt meer dan eerder berekend.

Hoelang blijven de extreme prijsstijgingen aanhouden en waarom stijgen de lonen niet automatisch mee? Luister naar de eindejaarsuitzending van de podcast Kwestie van Centen: