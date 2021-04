’Reputatie van redders uit pandemie blijft wankel’

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Door de snelle ontwikkeling van vaccins komt het einde van de coronapandemie langzaam in zicht. Een prestatie van formaat van de farmaceuten. Maar de reputatie van de branche is er door leveringsproblemen en mogelijke bijwerkingen niet op vooruit gegaan. Verbetering is mogelijk, maar dan moeten de farmabedrijven wel de juiste stappen zetten.