Wedstrijdje met Messi of Ronaldo in de app

Voetballen tegen vriendjes blijft het leukst, maar virtueel een spelletje tegen profs is extra uitdaging. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Wielerfans kennen het al: via apps van partijen als Strava en Zwift thuis op de roller racen tegen vrienden of professionals als Mathieu Van der poel of Tourwinnaar Tadej Pogačar. Op dezelfde manier een balletje hoog houden met Cristiano Ronaldo of Kylian Mbappé wordt nu mogelijk via de app van het bedrijf van onder meer oud-international Demy de Zeeuw. Met speciale zooltjes moet je straks de eigen voetbalprestaties en technieken bijhouden, maar ook de degens kruisen met de top.