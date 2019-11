Spaans Telefónica gooit het roer om

Het telecomconcern neemt de eigen organisatie op de schop om weer verder te kunnen groeien. Tegen 2022 zou er op jaarbasis zo'n 2 miljard euro aan extra opbrengsten bij kunnen komen. De marge voor de operationele kasstroom zou met 2 procentpunt omhoog kunnen.

Telefónica ging de laatste tijd door een moeilijke periode. "De status quo handhaven is voor ons geen optie", benadrukte voorzitter José María Álvarez-Pallete in een toelichting. Als onderdeel van de nieuwe strategische plannen streeft de onderneming onder meer naar nieuwe deals voor de zendmasten- en datacenter-activiteiten. Die worden samengevoegd in een nieuwe infrastructuurtak.