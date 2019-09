'Goede stap Vopak richting groei in lng-markt'

Volgens ING wil Vopak al langer groeien binnen de lng-markt, waar de inkomsten wat minder volatiel zijn. Het is wel zo dat Vopak bij SPEC goed moet kunnen samenwerken met de andere aandeelhouder, Promigas. Hoe dat zal lopen is moeilijk te voorspellen, concludeert ING. De analisten benadrukken verder dat de Colombiaanse gasmarkt interessant is voor zowel invoer als uitvoer.

KBC vindt dat de investering van Vopak in lijn is met de strategie om zich meer op lichtere brandstoffen te richten.

ING hanteert een hold-advies met een koersdoel van 45 euro. KBC houdt aan zijn accumulate-advies en een richtprijs van 47 euro. Het aandeel Vopak stond omstreeks 9.45 uur 0,2 procent hoger op 44,52 euro.