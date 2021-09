Premium Het beste van De Telegraaf

Topman Paul Riemens van RAI ’Prik voor beurzen en congressen straks plicht’

Door Yteke de Jong

Paul Riemens, topman Paul Riemens van congrescentrum RAI. Ⓒ Foto Richard Mouw

Congressen en beurzen zullen in toekomst steeds vaker alleen voor gevaccineerde bezoekers zijn en steeds meer op een festival lijken. Dat verwacht topman Paul Riemens van congrescentrum RAI in Amsterdam, dat de draad na corona weer oppakt. Nederland is een populair congresland en concurreert met steden als Barcelona, Milaan, Sjanghai of Las Vegas.