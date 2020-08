ING in lift op rode AEX

Rond 10.30 uur stond de AEX-index 0,4% lager op 560,7 punten. De AMX steeg 0,1% naar 786,7 punten. De koersenborden in Londen (-1,2%), Parijs (-0,4%) en Frankfurt (+0,2%) lieten een verdeeld beeld zien.

Elders was de stemming op de aandelenmarkten ook verdeeld. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,4% in het rood. De Amerikaanse beurzen eindigden woensdagavond 0,5% tot 1,4% hoger. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting circa 0,2% in de plus.

Een uur voordat de beurshandel in New York van start gaat, worden de wekelijkse WW-aanvragen in de VS bekendgemaakt. Analisten verwachten dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week licht is gedaald naar 1,4 miljoen.

De Bank of England meldde vandaag dat de Britse economie meer tijd nodig zal hebben om te herstellen van de coronacrisis dan eerder gedacht. Daardoor moet het belangrijkste rentetarief bij de Britse centrale bank later mogelijk nog onder nul worden gebracht. Voorlopig is zo’n ingreep evenwel nog niet nodig. In bepaalde opzichten zien de economische ramingen er zelfs iets minder slecht uit dan bij een eerdere prognose in mei. Bij het rentebesluit van donderdag besloten de beleidsmakers bij de centrale bank in Londen hun rentetarief voorlopig ongemoeid te laten op 0,1%.

NN bovenaan in AEX, Unibail onderaan

In de AEX was NN de grootste stijger met een plus van 2,9%. De verzekeraar voerde de operationele winst in de eerste jaarhelft op dankzij verdere kostenbesparingen. Het bedrijf achter Nationale-Nederlanden gaat net als concurrent ASR zijn aandeelhouders weer belonen met een tussentijds dividend en het inkopen van eigen aandelen.

ING boog een openingsverlies van 2% om in een koerswinst van 2,7%. De bank zette in het tweede kwartaal vanwege de coronacrisis meer dan €1,3 miljard opzij voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Mede daardoor is de nettowinst met meer dan 79% gekelderd tot €299 miljoen. De onlangs aangetreden topman Steven van Rijswijk benadrukt dat de bank ondanks de omstandigheden de rente-inkomsten maar licht zag terugzakken.

Vastgoedfonds Unibail (-2,3%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De beurszwaargewichten Prosus (-1,9%) en Shell (-1,6%) stonden eveneens op verlies.

Uitzender Randstad liet 0,02% liggen. Branchegenoot Adecco werd in het tweede kwartaal hard geraakt door de coronacrisis. De vraag naar uitzendpersoneel stokte wereldwijd, wat forse gevolgen had voor de financiële prestaties van de onderneming. Adecco benadrukte in een toelichting dat het de maanden juni en juli een „geleidelijke verbetering” op zijn markten heeft gezien.

Fagron en SBM koplopers in AMX

In de AMX schoot Fagron 4,2% omhoog. De toeleverancier aan apotheken zag de omzet en winst in de eerste zes maanden van het jaar flink groeien. De virusuitbraak zorgde bij het bedrijf voor een hogere vraag naar de aan de ziekte gerelateerde producten. Maar er was ook een lagere vraag naar planbare zorg, wat zijn weerslag had op het onderdeel Compounding Services, waar geneesmiddelen op maat worden gemaakt vanuit de bereidingsapotheken.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore (+2,6%) verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Ondanks de zwakke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie door de fors lagere olieprijs en de impact van de coronacrisis wist de onderneming zijn kosten te verminderen door verbeterde operationele prestaties.

GrandVision (-0,6%) heeft deze week bezoek gehad van deurwaarders die in opdracht van beoogd koper EssilorLuxottica informatie kwamen veiligstellen op de servers van het moederconcern van de optiekketens Pearle en Eye Wish. Deze stap hoort bij de rechtszaak die EssilorLuxottica heeft aangespannen, omdat GrandVision te weinig informatie zou verstrekken over hoe de onderneming door de coronacrisis komt. GrandVision is het daar niet mee eens.

Hunter Douglas valt na matige cijfers

Op de lokale markt viel Hunter Douglas 5,5%. De raambekleder verwacht door de coronacrisis dit jaar een lagere omzet. Dat viel op te maken uit een handelsbericht over de eerste helft van het jaar, waarin de onderneming een flinke tik kreeg door de coronacrisis. De omzet bedroeg in de meetperiode bijna $1,5 miljard, een daling van 18% ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. Onder de streep resteerde een winst van $28,5 miljoen, tegen meer dan $125 miljoen een jaar eerder. In het tweede kwartaal dook Hunter Douglas wel in de rode cijfers. Het bedrijf zette voor die periode een verlies in de boeken van $10,1 miljoen. Het bedrijf is door de verwachte lagere omzet haar activiteiten aan het herstructureren.

Automatiseerder Ctac (-5,2%) heeft in het eerste halfjaar de omzet weten te verhogen. Dat dankte de onderneming volledig aan de overname van een consultancybureau. Zonder die inlijving zouden de opbrengsten licht zijn gedaald door de impact van de coronacrisis op klanten. In de eerste zes maanden van het jaar steeg de omzet met 2,7% tot €42,5 miljoen. Ctac boekte in het eerste halfjaar een nettowinst van €600.000. Een jaar eerder speelde het bedrijf quitte. Ctac is dit jaar begonnen met het opschonen van zijn productaanbod. Die gaat verder in het tweede halfjaar. Daarin verwacht het bedrijf ook dat de omzetniveaus bij klanten in Nederland en België verder aantrekken.

Bij aardewerkfabrikant Porceleyne Fles vertrekt grootaandeelhouder John Fentener van Vlissingen als commissaris. Hij staat zijn plek in de raad van commissarissen af aan zijn kleinzoon Jean-Paul Honegger. Fentener van Vlissingen redde de fabrikant van Delfts blauw in 2003 van de ondergang. In het aandeel Porceleyne Fles was vandaag nog niet gehandeld.

Bekijk ook: Redder Delfts blauw vertrekt

Coca-Cola European Partners (+0,4%) heeft in het eerste halfjaar een driekwart lagere winst geboekt dan een jaar eerder. De bottelaar voor Coca-Cola in Europa had veel last van lockdowns, waardoor consumenten minder frisdrank in de horeca of op evenementen dronken. In de eerste zes maanden van het jaar daalde de omzet met ruim 16% tot €4,8 miljard. Onder de streep resteerde een winst van €126 miljoen. Coca-Cola European Partners zag de situatie wel verbeteren in de loop van het eerste halfjaar. Zo lag het volume afgeleverde frisdrankverpakkingen in juni nog maar 9% onder het niveau van een jaar eerder. In juli zijn die volumes in lijn met de voorgaande maand.