Vergeet aandelen of bitcoin: de markt die ons allemaal interesseert, is de woningmarkt. Ofwel we hebben een huis – en dan kijken we ieder kwartaal verlekkerd naar de nieuwe stijgingscijfers van de makelaarsvereniging – ofwel we zoeken een huis – en dan verbijten we ons omdat ons droomhuis weer wat onbereikbaarder is geworden.