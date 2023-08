Productie Nederlandse industrie krimpt zes maanden op rij

In mei zakte de productie al met ruim 9 procent en in april was sprake van een daling van meer dan 12 procent. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis.

De verschillen tussen industriële bedrijfstakken waren groot, waarbij de meeste bedrijfsklassen minder produceerden dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grote branches liet de machine-industrie de grootste productiedaling zien. De branche van reparatie en installatie van machines kende opnieuw de grootste toename van de productie.

In vergelijking met de voorgaande maand produceerde de Nederlandse industrie wel meer. Dan gaat het om een stijging van 0,7 procent. Ondernemers in de sector kijken daarentegen voor de vierde maand op rij minder positief vooruit. Dat komt vooral doordat ze minder positief waren over de orderportefeuille.

Ook in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, verslechterde het vertrouwen van ondernemers in de industrie in juli. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was volgens statistiekbureau Destatis in juni 0,4 procent lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van mei daalde de Duitse productie met 1,2 procent.

