Google lanceert vacaturezoekfunctie in Nederland

De zoekfunctie is gratis, maar op de resultatenpagina staan wel advertenties. Google werkt in Nederland nu samen met Monsterboard, online-recruitmentbedrijf DPG, Randstad en de Rijksoverheid. Om een vacature te laten zien op Googles speciale pagina’s moet een organisatie zijn systeem aan de nieuwe zoekfunctie koppelen, wat volgens een woordvoerder van Google in Nederland vooral de grote vacaturesites zullen zijn.

De zoekfuncties is in andere landen bekend als ’Google for Jobs' bestaat al in andere landen en heeft daar geleid tot het flink opschudden van de markt voor online vacature-advertenties.

In Nederland krijgt de nieuwe functie die naam niet mee ’omdat het gaat om een nieuwe functionaliteit van de zoekmachine, niet om een nieuw product’, zegt een woordvoerder. In andere landen heeft de nieuwe dienst tot klachten van ander vacaturesites geleid, omdat hun eigen resultaten bij zoekopdrachten zouden worden weggedrukt. Vorig jaar schreven 23 organisaties een brief naar de Europese Commissie met het verzoek om Google hiermee op te laten houden.

Advertentietegoed

Google maakte naast de lancering van het vacature-offensief ook bekend voor €8,5 miljoen aan gratis advertentietegoed weg te geven aan Nederlandse mkb-bedrijven, ’om ze te helpen hun klanten te bereiken’ in de moeilijke coronatijd. Daarnaast komen gratis cursussen beschikbaar om ondernemers te helpen hun digitale vaardigheden te verbeteren.