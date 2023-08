VanMoof vraagt bescherming faillissement in VS aan

Dat blijkt uit gegevens van de rechtbank in New York. Met een aanvraag voor een Chapter 15 kunnen buitenlandse bedrijven met Amerikaanse bezittingen toegang krijgen tot rechtbanken in de VS. Zo hopen ze het bedrijf te beschermen tegen Amerikaanse schuldeisers, terwijl de onderneming elders wordt geherstructureerd voor een doorstart.

Dinsdag werd bekend dat het bedrijf ook in Duitsland een faillissementsprocedure in gaat. De rechtbank in Berlijn bepaalde dat VanMoof zijn financiën uit handen moet geven aan een bewindvoerder.

VanMoof, dat zijn eigen design in 25 landen leverde voordat het na productie- en leveringsproblemen op 18 juli failliet werd verklaard en zijn Europese winkels sloot, is volgens de curator met meerdere investeerders en bedrijven in gesprek voor de doorstart.

Het e-bikebedrijf heeft naast de winkels in de Verenigde Staten filialen in Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Japan en Denemarken.

Britse interesse

Lavoie, het elektrische scootermerk van het Britse McLaren, wil volgens persburau Reuters VanMoof overnemen. Die onderhandelingen zouden al in een „vergevorderd stadium” verkeren. McLaren, bekend van de Formule 1, zou met de overname verder willen groeien als een premiummerk in de sector voor elektrische voertuigen.

Het Amerikaanse micromobility.com was naar eigen zeggen ook in de running voor een overname. Maar de topman van dat bedrijf meldde vorige week dat zijn bod was afgewezen. Micromobility.com maakt elektrische fietsen en steps en is actief in de Verenigde Staten en Europa.

Sinds de oprichting van VanMoof zijn wereldwijd 190.000 fietsen van het merk verkocht. VanMoof had in twintig steden wereldwijd eigen winkels. De bedrijfsonderdelen buiten Nederland vallen buiten het faillissement.