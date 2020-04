Omzet en winst Starbucks lager door coronavirus

Seattle - Koffieketen Starbucks heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar flink te lijden gehad onder de coronacrisis. In de periode sloot het bedrijf eerst veel vestigingen in China en later in Europa en de Verenigde Staten. De vergelijkbare omzet nam dan ook af ten opzichte van een jaar eerder, net als de operationele winst. Wel gaven klanten gemiddeld wat meer uit bij de keten.