Stan Huygens Journaal

Ron Blaauw slaat slag

Investeringsfonds De Schone Zaak, waar onder andere de beroemde tv-kok en sterrenchef Ron Blaauw in participeert, sloeg twee opmerkelijke slagen met de aankoop van de landelijk bekende restaurants Garuda in Den Haag en De Karpendonkse Hoeve in Eindhoven.