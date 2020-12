Testen luchtreizigers zonder klachten in zicht

Op Schiphol werd dinsdag de nieuwe extra grote testlocatie geopend waar mensen zich kunnen laten testen op het coronavirus. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Het testen van vertrekkende luchtreizigers zonder klachten op Schiphol is in zicht. Het ministerie van VWS is er volgens een woordvoerder mee bezig, nu de (snel)testcapaciteit in Nederland fors toeneemt. „Maar er zitten haken en ogen aan. Die moeten we eerst in kaart brengen.”