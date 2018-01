Verzekeraars ramen stormschade op 90 miljoen

Het ligt voor de hand dat het schadebedrag verder oploopt, omdat schade aan bijvoorbeeld overheidseigendommen en bedrijven daar nog niet in is meegenomen. Verzekeraars zetten extra mankracht in om de claims op inboedel-, opstal- en autoverzekeringen snel te kunnen verwerken.

Foto’s maken

Wie donderdag een schade heeft opgelopen door de storm die door ons land raast, doet er goed aan de schade meteen op de foto te zetten. En niet meteen zelf te gaan repareren.

Dat adviseert Rudi Buis, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Reparaties kunnen namelijk problemen opleveren als de verzekeraar de schade nog wil laten taxeren en de hoogte van het schadebedrag niet meer kan vaststellen.

Een snelle reparatie om verdere schade te voorkomen is geen probleem. „Als je een kapot raam hebt, mag je daar natuurlijk wel een zeil voor spijkeren”, zegt Buis.