Oud-Telegraafjournalist ’mr. Society’ Thomas Lepeltak overleden

Diplomaten, toplieden uit het bedrijfsleven, hoogwaardigheidsbekleders en vooraanstaande edellieden. Thomas was er kind aan huis. Maar even graag berichtte hij over een Amsterdamse kroegbaas of een politieman die een heldendaad had verricht. Steeds met een sigaar onder handbereik, zolang dat op de redactie was toegestaan. En ook daarna toen dat niet meer was toegestaan.

Kreeft eten

„Ik verdien mijn brood met kreeft eten”, was een van zijn favoriete uitspraken. Die deed hij met een glimlach om zijn lippen terwijl zijn pientere ogen leken te onderzoeken of hij je al jaloers had gemaakt. Hij wist maar al te goed dat hij bekend stond als de verpersoonlijking van het goede leven. Veelzeggend is de Légion d’Honneur waarmee een Franse president hem beloonde voor de popularisering van Franse wijnen in zijn rubriek. Daarnaast kreeg hij vele andere onderscheidingen.

„Hij schreef alles achterop zijn sigarendoos”, herinnert musicus Tonny Eyk zich. Op vele avonden waarvoor Thomas werd uitgenodigd, zat hij achter de piano: „’We kunnen nog niet beginnen’, werd vaker gezegd aan het begin aan een diner. Dan moest iedereen wachten: ’want meneer Lepeltak is er nog niet’.”

„Een Bourgondiër. En zeer loyaal in zijn vriendschappen”, volgens oud-bankier Jaap Rost Onnes. „Ik vond hem zuiver. Grappig. Een integer iemand”, zegt Marcel van Aelst, vicevoorzitter van de Okura-groep. „Hij was oprecht. En erudiet.”

Om Anton Dreesmann over te halen voor een interview, haalde hij diens proefschrift uit de universiteitsbibliotheek. Zodat hij er terloops over kon beginnen als hij opbelde. Zijn kameraad prof. Ferd Grapperhaus, vader van de latere minister van Justitie, publiceerde een boekje over het ontstaan van de belastingen en Thomas las het meteen om er geamuseerd over te kunnen berichten. Hij kende gedichten en liederen in meerdere talen, die hij soms aanhief aan tafel, of neuriede tussen de bureau’s.

’Een prins!’

Thomas werkte nog als chef van de fotoredactie toen fotografen zich in 1967 verzamelden in Lage Vuursche. Prinses Beatrix stond op het punt van bevallen. Thomas stuurde Telegraaf-fotograaf Ruud van der Linden echter naar het Amstel Hotel in Amsterdam. Hij wist dat er een staatsbanket zou beginnen vanwege het bezoek van het koningspaar van Nepal aan koningin Juliana en prins Bernhard. De fotograaf zag een motorkoerier aankomen en snel ging hij er achteraan het hotel in. Daar bracht de koerier de boodschap: „Een prins!” Zo wist De Telegraaf het als eerste, terwijl de vaderlandse pers zich nog stond te verdringen voor het hek van kasteel Drakensteyn. Bovendien leverde het een unieke kiek op, die geen andere krant had.

Later, als ’Stan Huygens’, was hij de eerste journalist die Máxima ontdekte als de Argenijnse vriendin van prins Willem-Alexander.

Smakelijk kon hij over zijn belevenissen vertellen en schrijven. Hij groeide uit tot ’Mr. Society’ en meerdere kranten en bladen probeerden net zo’n leuke rubriek te maken als hij had. Maar zij hadden geen Thomas Lepeltak in huis.