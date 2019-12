Britse economie tot stilstand gekomen

Economen hadden in doorsnee gerekend op 0,1 procent groei. In september was er nog sprake van een krimp van het bruto binnenlands product van 0,1 procent.

Ook in de drie maanden tot en met oktober bleef het bruto binnenlands product onveranderd ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dit kwam overeen met de gemiddelde verwachting van economen.

Onzekerheid over de politieke koers na de brexit speelden vooral de industrie en bouwsector parten. Eind oktober verviel de eigenlijke deadline voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.