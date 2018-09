Kleine bedrijven zijn coulanter

Dat blijkt uit een onderzoek dat SAP-dienstverlener myBrand liet uitvoeren onder 500 zakelijke beslissers in onder meer de inkoop-, strategie- en it-sector.

96 procent van de bedrijven met een omvang van 5 tot 50 medewerkers ziet wel eens een fout in de categorie ongemakken door de vingers. Bij bedrijven met 250 medewerkers of meer is dat 78 procent.

Bij fouten met een financiële consequentie van rond de duizend euro zijn bedrijven minder coulant. Bij 42 procent van de kleine bedrijven betekent een dergelijke fout het einde van de zakenrelatie, bij grote bedrijven is dat 50 procent.

Seger Theuns, algemeen directeur bij myBrand, noemt het opvallend dat kleine bedrijven coulanter omgaan met fouten van zakenrelaties. „Bij kleine bedrijven staat er toch meer op het spel als er fouten gemaakt worden.”

Vertrouwen en openheid is bij onderlinge zakenrelaties echter van groot belang, stelt hij. „Wij zien het zelf bijvoorbeeld bij onze samenwerking met klanten in de ict. In die sector gaat de groei zo snel dat je samen aan het pionieren bent. Dan moet je elkaar volledig vertrouwen en dat werkt het beste als je het toe durft te geven op het moment dat je fouten hebt gemaakt. Op die manier zal blijken dat er vaak ook een positieve keerzijde zit aan een fout.”