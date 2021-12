VNO-NCW en MKB-Nederland: drama voor tienduizenden ondernemers

„We begrijpen dat het kabinet iets moet doen om de oprukkende omikronvariant in te dammen, nu die steeds verder om zich heen grijpt in heel Europa en de zorg weer onder druk zet”, aldus een verklaring van de ondernemersverenigingen. „Tegelijkertijd is dit zeker voor ondernemers in de detailhandel, kappers en talloze andere ondernemers in deze drukke laatste kerstweken van het jaar een hard gelag.”

Beste weken

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat de laatste weken van het jaar voor veel ondernemers doorgaans de beste weken van het jaar zijn die „het verschil kunnen maken.” Ook komen veel ondernemers niet in aanmerking voor de huidige steunpakketten van de overheid.

De drempel om in aanmerking te komen voor hulp via de NOW-loonsteun is 20 procent omzetverlies. Voor de tegemoetkoming in de vaste lasten via de TVL-regeling moet zeker 30 procent omzet worden gemist. „Daardoor komen veel ondernemers waarschijnlijk niet in aanmerking voor ondersteuning, terwijl ze wel de beste weken mislopen”, aldus de ondernemersverenigingen.

Net als winkelbrancheverenigingen INretail en de Raad voor de Nederlandse Detailhandel roepen VNO-NCW en MKB-Nederland op om vooral te kijken naar wat nog wel mogelijk is, om de schade voor ondernemers te beperken. „Belangrijk is bijvoorbeeld dat winkelen op afspraak echt mogelijk blijft evenals afhalen via ’click and collect’. Veel ondernemers hebben bovendien al grote schulden en zijn door hun reserves heen na de twee eerdere lockdowns, zo klinkt het.