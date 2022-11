Laagste aantal mensen in de bijstand sinds 2013

Tussen september 2022 en september vorig jaar is het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering het sterkst afgenomen. Eind maart was dat nog 15% minder dan een jaar eerder, eind september 6%. Aan het eind van die maand waren er nog 33.000 jongeren met bijstand, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Afname minder snel

Ook bij de oudere leeftijdsgroepen ging de afname minder snel. Het verschil met een jaar eerder bij de 27- tot 45-jarigen was eind maart bijna 9% en eind september 7%. Eind september 2022 waren er 135.000 bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep.

Het aantal 45-plussers in de bijstand vermindert het langzaamst. De percentages van de jaar-op-jaardaling in deze groep lagen in de laatste drie kwartalen rond de 2. Het aantal 45-plussers met bijstand kwam daarmee eind september uit op 228.000.

Meeste bijstand in Randstad

Eind mei 2022 telde Nederland onder de mensen van 18 jaar tot de AOW-leeftijd 36 bijstandsontvangers per duizend inwoners. Dat is een dichtheid van 3,6%. De hoogste dichtheid was te vinden in de arbeidsmarktregio’s Rijnmond, Haaglanden en Groot Amsterdam met respectievelijk 5,6; 5,1 en 4,7%. De laagste bijstandsdichtheid kwam voor in Rivierenland met 2,1%. Tot deze arbeidsmarktregio behoren onder meer de gemeenten Zaltbommel, Culemborg en Tiel.