Fed gaat na rentepauze waarschijnlijk weer verhogen

De markt was er al van uitgegaan dat de Fed een rentepauze zou inlassen, zeker nadat de Amerikaanse inflatiecijfers dinsdag meevielen. Maar het lijkt wel waarschijnlijk dat de centrale bank tijdens de volgende vergadering eind juli tot een verhoging met een kwartje besluit. De markt prijst de kans hierop op ruim 60% in.

Het is ook nog maar de vraag of dit de laatste verhoging is in een cyclus die vorig jaar maart begon met destijds een rente van slechts 0-0,25%. Uit de dot plot ofwel puntengrafiek blijkt namelijk dat de helft van de achttien Fed-leden verwacht dat de piekrente naar 5,6% gaat. Macro-econoom Philip Marey van Rabobank noemt dit verrassend. „Er was van uitgegaan dat er nog hooguit één extra renteverhoging zou komen, maar een tweede in september acht ik nu waarschijnlijk. Ook al omdat de Fed zijn verwachting voor de kerninflatie eind dit jaar heeft opgeschroefd van 3,6% naar 3,9%.”

Volgens Marey is Fed-voorzitter Jerome Powell in een moeilijke situatie verzeild geraakt. „Hij wilde het juiste evenwicht vinden tussen het nemen van tijd om na te gaan wat de effecten zijn van de tot dusverre doorgevoerde renteverhogingen en de door de haviken voorgestane verdere rentestappen. De vraag is waarom de Fed nu voor deze rentepauze heeft gekozen.”

Donderdagmiddag is de Europese Centrale Bank aan de beurt. De markt is er vrijwel zeker van dat de ECB de rente met een kwartje verhoogt tot 3,5%. De focus van beleggers ligt ook hier bij de toelichting, die mogelijk meer duidelijkheid verschaft in hoeverre de rente later dit jaar verder omhoog gaat.