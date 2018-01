Gemeente schiet tekort bij schuldhulp

De toegang tot schuldhulpverlening moet laagdrempeliger en breder. „Volgens de wet moeten gemeenten mensen met problematische schulden een brede toegang tot de schuldhulpverlening bieden. De deur van de schuldhulpverlening moet dus wijd open staan”, zegt ombudsman Reinier van Zutphen.

Maar daar is lang niet altijd sprake van. Van Zutphen: „Toch krijgen wij regelmatig klachten en signalen van mensen die om uiteenlopende redenen niet verder komen in het toelatingsproces of niet worden toegelaten tot de schuldhulpverlening, waardoor hun schulden zich blijven opstapelen.”

Gemeente moet ruimhartiger zijn

De ombudsman wil dat er minder papieren sores komt voordat iemand met schulden een persoonlijk gesprek aan kan gaan bij de gemeente. Nu moeten de hulpbehoevenden vaak formulieren invullen of workshops volgen voor ze een gesprek krijgen. Daardoor haken veel mensen al af.

Op voorhand bepaalde doelgroepen uitsluiten is wat Van Zutphen betreft ook uit den boze: „Gemeenten behoren iedere aanvraag individueel en integraal te beoordelen. Ze moeten naar de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager kijken en ervoor zorgen dat hun beslissing niet onredelijk is.”