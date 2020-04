Kristalmaker Royal Leerdam sluit vestiging in Leerdam

Onlangs had de onderneming, bekend van Delfts blauw-porselein, al aangekondigd de productie van kristallen gebruiks- en siervoorwerpen van Leerdam naar Delft te verplaatsen. In het aangekochte bedrijfspand in Leerdam zou een winkel van Royal Leerdam Crystal worden gevestigd.

„Gezien de zwakke financiële positie van Royal Leerdam Crystal en de sombere financiële vooruitzichten die nog eens versterkt worden door de uitbraak van het coronavirus, zien wij ons helaas genoodzaakt de activiteit in Leerdam te sluiten”, meldt de onderneming nu. Voor het personeel op de locatie wordt ontslag aangevraagd.