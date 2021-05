Sam Bankman-Fried (29) troeft als jongste miljardair Mark Zuckerberg af.

Financieel

KPN houdt Bergwijn wél in Oranje-selectie

Dat Steven Bergwijn in de laatste selectie voor het Nederlands elftal alsnog is afgevallen, heeft geen gevolgen voor zijn optreden in een tv-spotje dat KPN momenteel uitzendt rond het Europees Kampioenschap. Dat laat een woordvoerder van het telecombedrijf weten.