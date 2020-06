In vriendschap met Mouton Rothschild

Om de doop van het liefst vier kilogram wegende kunstboek Amicitia te vieren had hij het hele hotel- en sterrenrestaurant van De Librije (***) van de bevlogen topchef Jonnie Boer en zijn vrouw Thérèse afgehuurd. Kosten noch moeite werden gespaard.

Gasten Robert-Jan Nijland van sterrenrestaurant ’t Nonnetje (**) en couturier Monique Collignon.

Nu is Riezebos in de kunstwereld geen ’kleintje’, zijn werken kosten tussen de 50.000 en 300.000 euro per schilderij en gaan in de hele wereld als zoete broodjes over de toonbank. Behalve bij Nederlandse musea en dat lijkt me weer een typisch geval van ’wat van dichtbij komt, kan niet goed zijn’.

Flessen Mouton Rothschild

Riezebos dronk de Mouton-Rothschild wijnen op bijzondere locaties, zoals het zeven sterren tellende hotel Burj al Arab in Dubai en op het jacht Ryley in Hongkong. Van recente vintages tot meermaals de ’holy grail’ Mouton-Rothschild 1945. Van laatstgenoemde kreeg hij onder meer een 35.000 euro kostende fles van bestuursvoorzitter Sidney Lu van het Taiwanese Foxconn, de grootste fabrikant van computeronderdelen wereldwijd. „Hij werd een vriend en verzamelaar van mijn kunst. Een tweede Mouton-Rothschild 1945 dronken mijn vrouw en ik samen met Philippe Sereys de Rothschild en zijn familie op Paleis Versailles.”

Jonnie en Thérèse Boer met mondkapjes tegen corona.

Peter Riezebos legde zijn reis en de 266 flessen Mouton-Rothschild vast via 19 verschillende camera’s. „De labels van de flessen zijn verwerkt in mijn schilderijen.” Voormalig premier prof. Jan Peter Balkenende schreef de inleiding van het boek terwijl Gijs Dragt het prachtige grafische ontwerp deed. Tijdens het achtgangen diner werden onder meer de jaargangen 1975, 1984, 1986 en 2016 gedronken.

Data-analist Ernst-Jan Balkenende (l.) en algemeen directeur Jan-Bas Veltman van Van Mossel Mercedes-Benz in Rotterdam.

Balkenende vertelde aan tafel de ene anekdote na de andere. Zijn relatie met de wijn? „Toen mijn broer Ernst-Jan en ik afstudeerden in 1977 kregen we van onze broer Roland allebei een Mouton-Rothschild.” Behalve het voorwoord in het boek sprak de oud-premier namens de circa 40 gasten het dankwoord uit. „De cirkel is hiermee rond.”