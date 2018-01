Mobiel internetten explodeert door onbeperkte bundels

T-Mobile en Tele 2 bieden sinds respectievelijk januari en mei 2017 abonnementen met onbeperkt mobiel internet aan. Volgens ACM zorgt dat ervoor dat het mobiele dataverbruik explosief is gestegen.

In het tweede kwartaal van 2017 werd er in Nederland 77 miljard megabytes aan data verbruikt, een flinke stijging ten opzichte van de 61 miljard megabytes van een jaar eerder.

Binnen een jaar stijging van 150%

Kijken we naar de situatie van een jaar eerder, het tweede kwartaal van 2016, is de stijging helemaal opvallend. Toen verbruikten we in Nederland nog maar zo’n 30 miljard megabytes aan mobiele data. Sindsdien is het verbruik dus met 150% gestegen.