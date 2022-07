Jumbo merkt einde lockdowns, La Place profiteert

Vorig jaar, toen Jumbo zijn eeuwfeest vierde en het predicaat koninklijk ontving, bleef de kers op de taart uit: de omzet bleef steken op €9,91 miljard. De eerste helft van 2022 werd voor het Jumbo-concern onder meer getekend door de heropening van de horeca na het opheffen van de coronamaatregelen.

Daar hebben de 687 supermarktfilialen van het bedrijf, samen goed voor 22% van de Nederlandse markt, last van: mensen eten weer vaker buiten de deur en hebben dus minder boodschappen nodig. Om diezelfde reden is het einde van het coronatijdperk goed nieuws voor La Place: dat haalde in het eerste halfjaar €51 miljoen omzet. Ter vergelijking: in coronajaren 2020 en 2021 was dat de eindscore voor het hele jaar.

D

oor het wegvallen van de coronamaatregelen is ook de online bezorgtak van Jumbo niet verder gegroeid. Het bedrijf breidt zijn bezorgnetwerk wel uit, met nieuwe hubs in Emmen en Bergen op Zoom, en door de samenwerking met flitsbezorgservice Gorillas. Klanten in binnensteden kunnen er straks voor kiezen om 1600 Jumbo-producten binnen tien minuten thuis te hebben. Bestellen bij La Place kon al via Thuisbezorgd, en sinds kort ook via Uber Eats.

In België wil Jumbo de rest van het jaar doorgroeien van 21 naar 27 winkels.