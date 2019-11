Financieel directeur Maersk naar GE

De 47-jarige Dybeck Happe was sinds januari van dit jaar financieel eindverantwoordelijke bij Maersk. De Zweedse neemt bij GE de functie van financieel directeur over van Jamie Miller die in juli aankondigde te vertrekken bij het bedrijf. GE is bezig met een omvangrijke reorganisatie. In oktober vorig jaar werd Lawrence Culp de nieuwe topman van het industrieconglomeraat.

