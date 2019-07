Wall Street licht lager op drukke cijferdag

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geopend. Beleggers op Wall Street verwerken een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten en macro-economische gegevens en kijken uit naar de cijfers van Apple die nabeurs naar buiten komen. De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en gaat woensdag naar verwachting voor het eerst in meer dan tien jaar de rente verlagen.