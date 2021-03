Grens NHG kan huizengekte amper volgen: helft starters mist vangnet

Premium Financieel

Overbieden de norm: zo voorkom je dat je te veel betaalt voor een huis

Overbieden op een huis is de norm. In de eerste twee maanden van 2021 bood 62 procent van de huizenkopers in Nederland meer dan de vraagprijs. Maar hoe pak je dat aan? „Standaard 10 procent boven de vraagprijs bieden is het stomste wat je kunt doen.”