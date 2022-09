Column: extra geld lost het probleem van de gedaalde koopkracht niet op

Premium Binnenland

Pomphouder uit Limburgse Blerick weet niet wat hem overkomt: zelfs Duitsers komen ineens

Omdat benzine tientallen jaren goedkoper was in Duitsland, reden veel Nederlanders de pomp van Luc Boekestijn in Blerick voorbij. Nu verwelkomt hij zelfs Duitse tanktoeristen. „Dit is zó fijn.”