Beursblog: ’Fed-domper zet ÁEX bij start op stevig verlies’

Financieel

Mislukt Champions League-avontuur kost Ajax-belegger 20% koers

Na de sterke prestaties in de voorbije jaren kon Ajax dit seizoen in de lucratieve Champions League weinig potten breken met onder meer grote nederlagen tegen Napoli. De stille aftocht met slechts twee overwinningen viel ook beleggers in de Amsterdamse voetbalclub rauw op het dak, met een stevig koe...