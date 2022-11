Beursblog: tik voor Apple in vlakke Dow

Minou de Bois, Voorzitter van B&R Beurs, heeft de gong geslagen. De groep is verwelkomd door Marianne Brackel, Senior Liquidity Provider Manager van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 661.18 -0.91 %

In de VS is de rust weer enigszins teruggekeerd nadat de Fed beleggers gisteren nog de stuipen op het lijf joeg door een ongunstig renteplaatje te schetsen. De Nasdaq houdt het verlies vrij beperkt, terwijl de Dow Jones vlak staat ondanks een stevige min bij Apple.