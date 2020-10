Rechter: beslag op Yukos-wodka door schuldeisers illegaal

De rechtbank Den Haag heeft het beslag, dat in mei in Moskou op bezittingen van de bekende wodka-merken werd gelegd, dinsdag opgeheven.

In februari werd de toekenning van $50 miljard aan de aandeelhouders van Yukos afgewezen, destijds een verrassende uitspraak, ruim 13 jaar nadat de merken onder controle van staatsbedrijven en het Kremlin kwamen. Die zaak is nog in behandeling bij de Hoge Raad.

De rechter stelde dinsdag, bij een afzonderlijke procedure om een voorlopige uitspraak in de lopende internationale juridische strijd, dat de inbeslagname van de merken in mei onwettig was.

Russisch bezit

De wodka-merken, in handen van het Russische staatsbedrijf FKP Sojuzplodoimport, kunnen niet worden teruggehaald als bezit van de Russische Federatie, oordeelde de rechtbank.

„Het werd tijd dat deze lichtzinnige actie, waarvoor geen grondslag in de wet bestaat, stopte”, aldus Joris van Manen, advocaat van FKP Sojuzplodoimport in een toelichting tegen Reuters.

Hij voegde eraan toe, dat de aandeelhouders van Yukos nu hun geplande veiling van de handelsmerken Stolichnaya en Moskovskaya moeten schrappen.

Een vertegenwoordiger van de aandeelhouders van Yukos zei dat zij de uitspraak bestuderen en mogelijke verdere juridische stappen overwegen.

Faillissement Yukos

Yukos Oil ging in 2006 failliet, nadat oliemagnaat Mikhail Khodorkovsky ruzie had gemaakt met de Russische leider Vladimir Poetin en de regering miljarden dollars aan vermeende achterstallige belastingen begon te eisen. Dat leidde uiteindelijk toto onteigening door de staat.

De meeste bezittingen van Yukos werden overgenomen door Rosneft, de belangrijkste olieproducent in Rusland. De voormalige eigenaren proberen al jaren hun bezittingen terug te krijgen.

In Nederland is een gerechtelijke procedure tot schadevergoeding aangespannen door de dochterondernemingen van GML, voorheen bekend als Group Menatep Ltd., die circa 70% van de aandelen in Yukos bezat.