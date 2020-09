Grillige bitcoin veert snel weer op tot boven $10.000

De bitcoin gleed rond 14.00 uur (Nederlandse tijd) op platform Coindesk nog ruim 3% weg naar een stand van $9900, maar wist daarna weer terrein terug te winnen. Vorige maand zat de digitale munt nog flink in de lift met het aantikken van een jaartop van ruim boven de $12000.

Met de aanhoudende verzwakking dook de bitcoin aanvankelijk nog onder zijn 50-daags gemiddelde gedoken. Deze dalende trend wordt door technische analisten gezien als een signaal van toenemende verkoopdruk. In de voorbije weken is de cryptomunt iets meer dan 20% in waarde kwijtgeraakt.

Neergang

De neergang van de bitcoin wordt mede in de hand gewerkt doordat de dollar waar de bitcoin in wordt verhandeld, na de voortdurende verzwakking weer wat is opgeveerd. Daarnaast lijkt de verkoopgolf eind vorige week bij techfondsen ook een negatieve rol te spelen voor de digitale munt.

Halverwege vorige maand had de cryptomunt de wind nog stevig in de rug. De kooplust van beleggers werd mede toegeschreven aan de lopende proef in China met digitale betalingen in een aantal steden. Voor zijn eigen digitale munt DC/EP verwees Peking naar de grote gelijkenis met bitcoin, veruit de meest gebruikte wereldwijd, en de in de ijskast gezette libra-munt van Facebook. De Chinese digitale munt zou echter veel sneller verhandeld kunnen worden.

Opvallend genoeg is de animo om in de bitcoin te stappen nog steeds sterk. Volgens onderzoek van Glassnode zien veel beleggers in de duikeling aanleiding om de digitale munt weer te omarmen.