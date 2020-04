Beurs: AEX houdt winst niet vast

De AEX raakte de openingswinst in de loop van de ochtend kwijt. Beleggers trokken zich op aan meevallend economisch nieuws uit China, maar namen gas terug in aanloop naar de cijferpublicaties door bedrijven over het eerste kwartaal. Tegenover mooie winsten voor Just Eat Takeaway en Galapagos stonden stevige verliezen voor ING, Shell en vooral Unibail-Rodamco-Westfield. Bij de middelgrote fondsen blonken Fagron en PostNL uit na de publicatie van hun kwartaalberichten.