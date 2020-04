Verliezen in vastgoed drukken Damrak

De AEX stond om 13 uur 0,2% lager op 506,8punten. De AMX zakte 0,8% naar 686,3 punten.

De grootste beurs, de Britse FTSE 100, verloor 0,5%. De Duitse DAX-index steeg 1,1%, de CAC-40 in Frankrijk raakte 0,2% kwijt.

De indexfutures wezen op een ongeveer 1,2% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier. Op de agenda staan vanmiddag publicaties van farmaceut Johnson en Johnson en de banken JP Morgan Chase en Wells Fargo losbarst.

Dat onder meer Frankrijk en India de lockdown hebben verlengd, deerde beleggers niet. Wel leken ze enigszins bezorgd door de verwachting van economen dat de Europese economie in het eerste halfjaar met meer dan 10% zal krimpen.

„De afvlakking van het aantal corona-geïnfecteerden geeft beleggers enige hoop. In die zin loopt Europa voor op de Verenigde Staten, en dus ook Europese bedrijven. Al moet dat signaal eerst ondersteund worden door meer berichten van herstel”, zo verwijst Cees Smit van Today’s naar landen als Oostenrijk die voorzichtig en selectief lockdowns verwijderen.

„De aandelenmarkt reageert nog positief op dergelijke signalen; beurzen staan 20% onder hun all time high. Maar voor de langere termijn ben ik niet positief: ook China is nog lang niet hersteld. De Chinese bezoekers voor de Keukenhof komen niet, bijvoorbeeld. Dat effect haal je niet in. Dat effect echoot straks sterker door in Nederland. Ik verbaas me over het optimisme over techaandelen: als je werkloos bent koop je heus niet de nieuwste Apple”, zegt Smit. „Een nieuwe ASML-chipmachine is dan ook minder nodig.”

Brentolie zakte 1,6%. Producenten sloten een ’historisch’ akkoord over verlaging van levering.

Just Eat goed gegeten

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Just Eat Takeaway met een winst van 4,7% aan kop. Vorige week schoot de maaltijdenbezorgdienst al omhoog na een meevallend kwartaalbericht.

Biotechnologiebedrijf Galapagos won 2,5%. Voedings- en levensmiddelenbedrijf Unilever steeg 1,9%, IMCD en DSM zaten op hetzelfde spoor.

ASML steeg 1,8%. ING verwacht geen grote verrassingen bij de cijferpublicatie door de chipmachinefabrikant woensdagochtend en handhaafde zijn koopadvies.

Unibail-Rodamco-Westfield zakte nog eens 7,1%, waarmee het verlies dit jaar op 58% is gekomen. Het vastgoedfonds lijdt sterk onder tijdelijke winkelsluitingen en de opschorting of verlaging van de huurbetalingen.

Shell verloor 2,6%. Het door de OPEC, Rusland en de VS afgesloten akkoord om de olieproductie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verlagen, heeft er slechts voor gezorgd dat de olieprijzen niet verder zijn weggegleden.

ING leverde 3% in, ABN Amro 2%, net als NN Group en Aegon zakte 1,6%.

ArcelorMittal zakte 0,5%, doordat JP Morgan de staalgigant van de kooplijst haalde.

Midkapper Fagron won 10%. De toeleverancier aan apotheken bleef in het eerste kwartaal sterk doorgroeien, maar verlaagt wel het dividend over 2019. KBC Securities greep het meevallende bericht aan om zijn advies naar kopen op te trekken.

Boskalis Westminster steeg 2,9%. De baggeraar heeft een kredietlijn geherfinancierd en krijgt tot april 2025 toegang tot €500 miljoen, verstrekt door zeven banken.

PostNL won 6,4%, na de melding door de uitbraak van het nieuwe coronavirus veel meer wenskaarten dan normaal te versturen. Het postbedrijf snijdt daardoor niet in de winstverwachting voor 2020, hoewel het door alle overheidsmaatregelen minder efficiënt kan werken.

Eurocommercial Properties stond met een min van 6,9% onderaan.

Air France KLM verloor 0,2%. De Nederlandse en Franse overheid zouden inmiddels discussiëren over een kapitaalinjectie van €10 miljard.

