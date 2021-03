Techbedrijf TKH is nog niet van corona af

Tegelijkertijd wist TKH het rendement op zijn omzet redelijk op peil te houden, met een daling van ruim een procentpunt tot 10,5%. Het rendement op geïnvesteerd vermogen daalde door van 17,4% naar 14%.

Topman Alexander van der Lof zag de effecten van corona vanaf het derde kwartaal afzwakken, al bleven de investeringen in kapitaalgoederen achter. Dat blijft ook de komende kwartalen nog doorwerken. „De gevolgen van de Covid-19-pandemie hebben een duidelijke impact gehad op de resultaten in het financiële jaar 2020 en zullen naar verwachting ook in de eerste helft van 2021 nog voelbaar zijn.”

Bekijk ook: TKH houdt winstgevendheid op peil

In het vierde kwartaal van 20202 vond herstel plaats met een paar flinke orders voor zijn bandenfabricagesystemen, waarvoor er in de rest van het jaar nauwelijks belangstelling was geweest. Nieuwe slimme camerasystemen deden het wel goed. Zo ontving TKH onder andere orders voor componenten voor camera’s die de effecten van vaccinaties gaan volgen in het bloed.