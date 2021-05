Nederlanders eten meeste vleesvervangers van heel Europa

Daarnaast verdubbelde de verkoop van plantaardige alternatieven in Nederlandse supermarkten de afgelopen twee jaar tot 291 miljoen euro per jaar. Dat meldt de internationale voedingsorganisatie ProVeg in een rapport over de plantaardige sector in Europa.

De groei was het sterkst in discountsupermarkten Aldi en Lidl. Die vormen nu 10 procent van de totale verkoopwaarde. Volgens het onderzoek zijn de plantaardige vlees- en zuivelvervangers nu echt doorgebroken nu ze ook in dit soort supermarkten te koop zijn.

’Cruciaal moment’

Tijdens het coronajaar 2020 was de grootste groei te zien van de afgelopen paar jaar, volgens het onderzoek een „cruciaal moment in de eiwittransitie” en een teken dat dit jaar een kanteljaar kan worden. Het rapport gebruikt data van marktonderzoeker Nielsen over supermarktverkopen in elf Europese landen de afgelopen drie jaar.

In heel Europa verdubbelde de afgelopen paar jaar de consumptie van plantaardige vleesvervangers. De totale waarde van de Europese vleesvervangersmarkt schat Nielsen nu op 3,6 miljard euro.

Duitsland is de grootste markt voor plantaardige alternatieven. Elk jaar gaat daar voor bijna een miljard euro aan vlees- en zuivelvervangers over de toonbank, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Frankrijk.

Qua grootte in afzetmarkt staat Nederland op plek zes, maar per hoofd van de bevolking staat Nederland aan kop. Dat komt onder meer omdat we per persoon meer uitgeven aan vleesvervangers, jaarlijks zo’n 17 euro per persoon. Het Verenigd Koninkrijk (zo’n 7 euro) en Duitsland (zo’n 4 euro) geven daarna het meeste uit.

Nederlanders eten ook het meest: 870 gram plantaardige vervangers per persoon, wat neerkomt op ongeveer 8 à 10 vegaburgers. Opgeteld eet Nederland 15 miljoen kilo vleesvervangers per jaar.

Burgers en balletjes populair

Nederlanders kopen het liefste vleesvervangers, gevolgd door melk- en yoghurtvervangers. In andere Europese landen voeren de zuivelvervangers de boventoon.

Van de vleesvervangers zijn bij Nederlanders burgers, roerbakstukjes en balletjes het populairst. Van de melkvervangers brengt amandelmelk het meeste op, gevolgd door soja- en havermelk. Die laatste is de afgelopen twee jaar het snelst gegroeid.

Plantaardige kaas is wel aan een opmars bezig, de verkoop daarvan steeg de afgelopen twee jaar met 400 procent en is jaarlijks goed voor 4,8 miljoen euro. Plakken kaas zijn het meest in trek, gevolgd door geraspte kaas.

Daarnaast kwamen er ook andere soorten kaasvervangers bij, zoals kaasstukken, kaasrolletjes en roomkaas. Plantaardige kaas is alleen nog niet doorgedrongen tot de discounters.