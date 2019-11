Wall Street licht hoger na records

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 27.489 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3080 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won ook 0,1 procent, tot 8444 punten.

In de markten wordt altijd nog rekening gehouden met een snelle ondertekening van een eerste fase van een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Toch lijken de Chinezen niet zomaar bij het kruisje te willen tekenen. Peking zou van Washington onder meer eisen dat importheffingen op Chinese goederen worden teruggedraaid en dat er een pauze wordt ingelast in de handelsoorlog.

Kroger

Kroger ging 4 procent vooruit. Het supermarktconcern kwam tijdens een beleggersdag met beter dan verwachte prognoses. De verwachte winst per aandeel volgend jaar viel daarbij hoger uit dan waar analisten in doorsnee rekening mee hielden.

Taxibedrijf Uber Technologies stelde in zijn handelsupdate met name teleur als het gaat om het aantal actieve gebruikers en leverde bijna 8 procent in. Wel zette Uber een hogere omzet in de boeken in het afgelopen kwartaal en kwam de onderneming met de belofte van zwarte cijfers in 2021.

Olie- en gasconcern Chesapeake Energy ging 13 procent onderuit na tegenvallende cijfers en vooruitzichten. Het bedrijf kwam ook met een waarschuwing over zijn schuldenlast. Softwareproducent Adobe, bekend van Photoshop, kreeg er 4,6 procent bij dankzij positieve vooruitzichten. Farmaceut Mylan won 2,7 procent door meevallende resultaten.